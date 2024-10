Superguidatv.it - Citadel: Honey Bunny – Il trailer della serie indiana dal mondo Citadel

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prime Video ha rilasciato il nuovocarico di azione dell’attesissima, un’esclusiva Original. La, che nasce dall’universo di, è diretta da Raj & DK e scritta da Sita R. Menon in collaborazione con gli stessi registi. I protagonisti sono Varun Dhawan, Samantha Ruth Prabhu e Kay Kay Menon, affiancati da Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar e Kashvi Majmundar.debutterà in esclusiva su Prime Video il 7 novembre, disponibile in India e in oltre 240 Paesi e territori. Scopriamo insieme di più sulla. IldiIloffre un assaggio del mozzafiato thriller spionistico ambientato negli adrenalinici anni ’90.