Caltanissetta, il corpo forestale sequestra tre tonnellate di prodotti ortofrutticoli

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Oltre tredi merceta e multe per 7.500 euro. È il risultato dei controlli eseguiti al mercato ortofrutticolo dida parte del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) deldella Regione. I controlli hanno evidenziato numerose irregolarità nel rispetto delle normative europee sulla tracciabilità deie, in un caso, anche una violazione delle norme relative all’etichettatura. Di conseguenza, sono stati eseguiti tre sequestri amministrativi, che hanno interessato un totale di tredi, tra cui 1.200 chilogrammi di loti e 590 di limoni. Dato che la merce è altamente deperibile, è stata destinata alla parrocchia Santa Croce di padre Pietro Riggi, a, che gestisce una mensa per i bisognosi, oltre che ad altre organizzazioni caritatevoli.