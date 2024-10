Cade dal balcone a 13 anni, la sorella contro l’ex: “L’aveva già picchiata, dopo il delitto è andato al bar” (Di lunedì 28 ottobre 2024) La sorella maggiore della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ha puntato il dito contro l'ex fidanzato 15enne ora indagato per omicidio volontario, sostenendo che il giovane avesse già picchiato la fidanzata e che avesse atteggiamenti ossessivi. "dopo il delitto è andato al bar a lavarsi le mani" Fanpage.it - Cade dal balcone a 13 anni, la sorella contro l’ex: “L’aveva già picchiata, dopo il delitto è andato al bar” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lamaggiore della 13enne caduta dala Piacenza ha puntato il ditol'ex fidanzato 15enne ora indagato per omicidio volontario, sostenendo che il giovane avesse già picchiato la fidanzata e che avesse atteggiamenti ossessivi. "ilal bar a lavarsi le mani"

Cade dal balcone a 13 anni, la sorella contro l’ex: “L’aveva già picchiata, dopo il delitto è andato al bar”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piacenza, 27 ottobre 2024 - “No ai killer a piede libero”. È il messaggio disperato pubblicato sui social dalla sorella della 13enne morta precipitando dal balcone a Piacenza. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sul ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tragedia a Bologna: una bimba di 4 anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano. Le prime indiscrezioni della polizia (Notizie.virgilio.it)

Piacenza si è svegliata nell'angoscia, una comunità sconvolta dopo la morte di una ragazzina di origine albanese, 14 anni da compiere, studentessa di liceo, precipitata dal balcone di casa in un corti ... (msn.com)

Dopo la morte per accoltellamento della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo), un altro omicidio sconvolge l'Italia: è quello di una 13enne a Piacenza, volata giù dal balconcino condominia ... (informazione.it)

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... (libero.it)