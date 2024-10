Lapresse.it - Balotelli, ascesa e cadute di ‘Supermario’: con il Genoa è il terzo rientro in Italia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È un nome che evoca emozioni contrapposte e discordanti, simbolo di chi non è riuscito a gestire e coltivare con la giusta misura un talento straordinario. L’attaccante che mezzo mondo calcistico ci invidiò un decennio fa, quel ‘supereroe’ che 14 anni fa distrusse la Germania agli Europei del 2012 con una magica doppietta, torna a calcare i palcoscenici della Serie A. A 34 anni Mario, classe 1990, ricomincia da tre con la maglia del. Perché dopo l’all’Inter, la sfida inglese al Manchester City, ilin serie A con il Milan, l’avventura francese al Nizza e al Marsiglia e la breve e poco fortunosa rentrèè al Brescia prima di emigrare in Turchia e Svizzera, il bomber per la terza volta prova a ‘rigenerarsi’ nel massimo campionatono.