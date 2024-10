B Vocal | Pop comedy @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Cappella Night 2Auditorium Sant’Artemio / Trevisosabato 23 novembre 2024 20.45Humour, teatro, flamenco, beatbox, latino americano in un appassionante spettacolo!I B Vocal chiuderanno la seconda notte a Cappella: sono un quintetto spagnolo, punto di riferimento nel panorama Trevisotoday.it - B Vocal | Pop comedy @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024 Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANight 2Auditorium Sant’Artemio / Trevisosabato 23 novembre20.45Humour, teatro, flamenco, beatbox, latino americano in un appassionante spettacolo!I Bchiuderanno la seconda notte a: sono un quintetto spagnolo, punto di riferimento nel panorama

B Vocal | Pop comedy @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024

TREVISO - Vent’anni di show memorabili, 20 anni di voci straordinarie, 20 anni di una manifestazione che ha fatto la storia della musica a cappella in Italia. Riparte il viaggio musicale di VivaVoce I ... (oggitreviso.it)

