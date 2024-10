Bergamonews.it - Associazione Zlaghoda, acquistate tre ambulanze: partiranno a breve per l’Ucraina

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo. Grazie all’impegno dei volontari, dei cittadini e della collaborazione del Comune di Albano, l’ha annunciato l’acquisto di trecheverso. I mezzi di soccorso saranno destinati ad aiutare le persone che si trovano sulla linea di fronte, portando un aiuto concreto in un momento di grande bisogno. Il nuovo presidente dell’, Olga Golovchak, accoglierà l’arrivo delleal magazzino dell’, dove sarà lieta di raccontare la destinazione di questee nuovi eventuali progetti dell’. In concomitanza con questa iniziativa l’ha lanciato una campagna di raccolta di beni di prima necessità. Sono richiesti donazioni di cibo in scatola, alimenti a lunga scadenza, medicinali antinfluenzali, cibo per bambini, tè, caffè e zucchero.