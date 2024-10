Inter-news.it - Asllani, conto alla rovescia: Empoli-Inter senza Zielinski

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Testa a, sfida nella quale i nerazzurri sono obbligati a dare subito una risposta in campo dopo il pareggio per 4-4 in casa contro la Juventus. Tema caldo resta sempre il centrocampo, dove Kristjandovrebbe tornare titolare viste anche le condizioni di PiotrSFIDA AL PASSATO – Tornato a disposizione, ma non in campo, Kristjan si prepara per affrontare il suo passato. Con più allenamenti nelle gambe, mercoledì sarà pronto per dopo aver smaltito l’infortunio che lo aveva costretto ai box prima della trasferta sul campo della Roma. Il centrocampista albanese è il designato principale per dare il cambio ad Hakan Calhanoglu, il cui rientro è previsto per la sfida della prossima giornata a San Siro, contro il Venezia. Come detto, si tratta di una partita contro il suo passato.