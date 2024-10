Ancora un incidente sull'A20, tamponamento a catena e feriti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora un incidente sull'A20 Messina-Palermo. Intorno alle 8 di questa mattina quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena nei pressi dello svincolo di Milazzo. Due le persone ferite, secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto la polizia stradale, le Messinatoday.it - Ancora un incidente sull'A20, tamponamento a catena e feriti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)un'A20 Messina-Palermo. Intorno alle 8 di questa mattina quattro veicoli sono rimasti coinvolti in unnei pressi dello svincolo di Milazzo. Due le persone ferite, secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto la polizia stradale, le

