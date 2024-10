Ancora nessuna notizia di Matteo Rivolta, il 31enne scomparso da tre giorni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non ci sono Ancora notizie di Mattia Rivolta, l'uomo di 31 anni che è scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre da Paderno D'Adda (Lecco). Fanpage.it - Ancora nessuna notizia di Matteo Rivolta, il 31enne scomparso da tre giorni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non ci sononotizie di Mattia, l'uomo di 31 anni che ènella serata di mercoledì 23 ottobre da Paderno D'Adda (Lecco).

Ancora nessuna notizia di Matteo Rivolta, il 31enne scomparso da tre giorni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non ci sono ancora notizie di Mattia Rivolta, l'uomo di 31 anni che è scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre da Paderno D'Adda (Lecco) ... (fanpage.it)

Cresce l’apprensione per Matteo Rivolta, 31 anni residente a Desio, scomparso da mercoledì 23 ottobre. L’uomo, di cui si sono perse le tracce attorno alle ore 19.00, ha parcheggiato la sua auto in via ... (mbnews.it)

Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti legati al dossieraggio. (lettera43.it)

Oltre 4 milioni per Don Matteo 14 ma nessun boom come per la prima puntata: il calo è dovuto alla trama troppo banale? Ecco i dati ... (ultimenotizieflash.com)

Desio (Monza e Brianza), 25 ottobre 2024 – Sono ore di angoscia a Desio per i parenti di Matteo Rivolta. Trentuno anni, il ragazzo manca da casa dalla sera del 23 ottobre: l’ultimo avvistamento risale ... (msn.com)