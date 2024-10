Aggredito e picchiato da tre uomini in provincia di Latina; la denuncia di un 36enne ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una serata che si è trasformata in un incubo per un cittadino di origine tunisina, vittima di un’aggressione mentre passeggiava per le strade di Norma, indi. L’uomo, 36 anni, ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto, dopo essere stato attaccato da tre individui di origine magrebina. Un’aggressione improvvisa L’incidente è avvenuto nella notte del 27 ottobre. Secondo quanto riferito dalla vittima aidi Cisterna di, i tre sconosciuti lo avrebbero avvicinato per poi aggredirlo senza alcuna provocazione apparente. Uno degli assalitori lo ha afferrato per il collo e lo ha colpito al volto con un pugno. Nonostante il violento attacco, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a scappare, riuscendo a sottrarsi ai suoi aggressori per le vie vicine.