Thesocialpost.it - Addio alle prese tradizionali: da cosa saranno sostituite. L’invenzione che cambia tutto (e fa risparmiare)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il prezzo dell’elettricità è aumentato notevolmente negli ultimi anni e abbiamo bisogno di alternative. Con l’avvento della tecnologia, in casa abbiamo sempre più dispositivi che richiedono una connessione costante, come il frigorifero, la Smart TV, Alexa o il router WiFi.questo si traduce in fattura a fine mese.che è un problema per la maggior parte di noi. Ma allo stesso tempo è anche un problema per l’ambiente. Perché il maggiore consumo di elettricità porta a sua volta ad un aumento del consumo di risorse naturali, delle emissioni di gas e della produzione di rifiuti. Per questo motivo si stanno cercando diverse soluzioni e alternative per ridurre il consumo di energia elettrica e aumentare l’utilizzo delle energie rinnovabili. Due studenti, ad esempio, hanno inventato come alternativa lesolari.