2013 e 2019, gli anni orribili del fango e dei danni. Ecco perché i lavori di via Romana sono così importanti (Di lunedì 28 ottobre 2024) perché è importante capire i lavori di via Romana? Il motivo è evidente se riguardiamo le immagini di alcuni anni fa quando acqua, fango e detriti invasero strade, fondi e case del quartiere. Alla fognatura dell'epoca afferivano gli scarichi di tutti gli immobili, anche di più recente costruzione Arezzonotizie.it - 2013 e 2019, gli anni orribili del fango e dei danni. Ecco perché i lavori di via Romana sono così importanti Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è importante capire idi via? Il motivo è evidente se riguardiamo le immagini di alcunifa quando acqua,e detriti invasero strade, fondi e case del quartiere. Alla fognatura dell'epoca afferivano gli scarichi di tutti gli immobili, anche di più recente costruzione

2013 e 2019, gli anni orribili del fango e dei danni. Ecco perché i lavori di via Romana sono così importanti

