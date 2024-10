Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2024 ore 16:30

(Di domenica 27 ottobre 2024)DEL 27 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA, ANCHE QUI PRESTARE ATTENZIONE; E A MORLUPO E’ IN CORSO LA 56° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA SALSICCIA: FINO ALLE 24 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DIAZ E PIAZZA NARDUCCI; MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ANCHE A VITERBO, DOVE FINO A DOMANI 28 OTTOBRE SI SVOLGE L’INTERNATIONAL STREET FOOD; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.