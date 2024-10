Turismo a Napoli, anche l?autunno è una stagione top (Di domenica 27 ottobre 2024) In un?ultima domenica di ottobre, bollente come un giorno di agosto, Napoli scopre che la destagionalizzazione del Turismo è già realtà. 120mila visitatori Ilmattino.it - Turismo a Napoli, anche l?autunno è una stagione top Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In un?ultima domenica di ottobre, bollente come un giorno di agosto,scopre che la destagionalizzazione delè già realtà. 120mila visitatori

Turismo a Napoli, anche l?autunno è una stagione top

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non poteva succedere ovunque e no, non è colpa del turismo. L'omicidio di un ragazzo di 15 anni nella Napoli di oggi merita di essere analizzato meno superficalmente.Continua a leggere (Fanpage.it)

Facebook WhatsApp Twitter L’assessorato al Turismo del Comune di Napoli prevede un notevole incremento del flusso turistico in occasione del Giubileo, stimando circa 27 milioni di visitatori nel 2025. Questo dato, comunicato dall’assessore al ... (Gaeta.it)

“Repubblica” e Intesa Sanpaolo per una giornata di incontri a Gallerie d’Italia il 29: tra i presenti Manfredi e De Luca ... (msn.com)

Scoppia il boom turistico a Napoli, città autentica, folkloristica e unica che ritrova il suo splendore. Amata oggi dai turisti, in prevalenza millennial ma non solo, di tutto il mondo. Nel 2023 sono ... (rai.it)

I tentativi del comune di limitarle hanno avuto scarsi risultati e molti imprenditori si stanno preparando al 2026, quando cesserà il blocco introdotto lo scorso anno ... (ilpost.it)