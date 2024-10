Thesocialpost.it - Tiktoker muore suicida a 21 anni, Nicolò Fraticelli aveva parlato del suo malessere: era stato accusato di vittimismo

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Io non ce la faccio più a reggere la bella facciata.” Con queste parole, cariche di dolore,, giovane di 21cercato di abbattere il muro di apparenze dietro cui spesso nascondiamo le nostre fragilità, soprattutto sui social. Il suo appello disperato, lanciato proprio attraverso quella piattaforma che tanto glidato, rendendolo noto per la spontaneità e sensibilità dei suoi video, non ha però ricevuto il sostegno che sperava. La sua improvvisa scomparsa ha scosso la comunità di TikTok, dove, con i suoi occhi azzurri e il volto sincero,conquil’affetto di molti.Leggi anche: Rimini, finto maresciallo in divisa truffa anziana: furto da 100mila euro Il profondo disagio diMa, come spesso accade, dietro la sua voglia di condividere si nascondeva un profondo disagio.