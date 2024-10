Tassista colpito al volto da due clienti: si allontana per chiedere aiuto e i malviventi gli rubano il taxi (Di domenica 27 ottobre 2024) Un Tassista è stato preso a pugni da due clienti che si sono rifiutati di pagare la corsa. Uno dei due malviventi, approfittando che la vittima si era allontanata per chiedere aiuto lasciando le chiavi all'interno del taxi, ha rubato il mezzo. Fanpage.it - Tassista colpito al volto da due clienti: si allontana per chiedere aiuto e i malviventi gli rubano il taxi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unè stato preso a pugni da dueche si sono rifiutati di pagare la corsa. Uno dei due, approfittando che la vittima si erata perlasciando le chiavi all'interno del, ha rubato il mezzo.

