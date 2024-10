Lanazione.it - Storico pastificio annuncia chiusura: "Attività in regalo a chi vuol proseguire"

(Di domenica 27 ottobre 2024) PONTEDERA "Nostro malgrado e per cause indipendenti dalla nostra volontà, questoil giorno 31 ottobre 2024 cesserà la propria, dopo tanti anni passati al servizio della nostra affezionatissima clientela. Un immenso grazie a tutti voi per la grande fiducia che ci avete, nel tempo, mostrata. Ci auguriamo che la nostra pasta sia per voi un piacevole ricordo così come voi tutti lo sarete sempre per tutti noi. Grazie di cuore". Questo è il messaggio apparso alla porta delloStefania Ramacciotti di via Saffi a Pontedera. Chiude i battenti dopo quasi 60 anni di storia, i motivi? L’assenza di ricambio generazionale e alcune complicazioni legate al fondo in cui si trova l’. "Ho raccolto l’appello di Stefania – racconta l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli – per provare a salvaguardare l’esistenza di un’storica.