Lanazione.it - Serie D, Pistoiese spreca tutto e perde 2-1 a Sasso Marconi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Bologna), 27 ottobre 2024 – Lacade (2-1) anella nona giornata d’andata del girone D del campionato diD. Con questa sconfitta, resta al secondo posto della classifica con 15 punti, assieme a Forlì ema avendo disputato una partita in più delle rivali. E nel turno del primo pari stagionale del Tau, è un’occasione persa. I bolognesi non rubano nulla, tutt’altro: finalizzano meglio le proprie azioni da gol, mentre lal’impossibile. Primo tempo con ilavanti di due reti eprotagonista della saga dell’errore. Al 13’ intervento dubbio in area di rigore bolognese: Tascini viene atterrato, ma l’arbitro fa proseguire il gioco. Al 17’, alla prima vera occasione da rete, emiliani in vantaggio con Armaroli, che riceve da Jassey e insacca al volo.