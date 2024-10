Sci alpino Vinatzer | Quinto posto a Soelden buon piazzamento Bello giocarsela con i migliori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono stato molto più cattivo nella prima parte. Ad inizio muro avrei potuto essere ancora più incisivo, ma non si vedeva molto bene. Ilè un, èo il tempo di manche della seconda. Èessere lì acon i”. Lo ha detto Alexdopo ilnel gigante diche ha aperto la Coppa del Mondo di sci. A vincere. per la seconda volta in carriera, è stato Alexander Steen Olsen con il tempo di 2’09?50, seguito da Henrik Kristoffersen. “L’obiettivo era quello di fare duee manche – le parole di Luca De Aliprandini, che ha chiuso al decimocon 1?56 di ritardo da Steen Olsen -, vedoche è lì davanti e la voglia aumenta. Si lavora per arrivare al top. Ma non ho niente da recriminarmi sulla parte tecnica, magari sul finale si.