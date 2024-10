Salvatore Valoroso, l'86enne scomparso da Montelepre è stato ritrovato morto (Di domenica 27 ottobre 2024) È stato ritrovato morto l’anziano di 86 anni, Salvatore Valoroso, che era scomparso da 48 ore tra Partinico, Montelepre e Giardinello, nel Palermitano. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto, la Fiat Punto con cui si era allontanato. Adesso si attende il medico Feedpress.me - Salvatore Valoroso, l'86enne scomparso da Montelepre è stato ritrovato morto Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) Èl’anziano di 86 anni,, che erada 48 ore tra Partinico,e Giardinello, nel Palermitano. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto, la Fiat Punto con cui si era allontanato. Adesso si attende il medico

