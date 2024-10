Russia, 51 droni ucraini abbattuti durante la notte (Di domenica 27 ottobre 2024) La difesa aerea ha distrutto e intercettato durante la notte 51 droni ucraini sulle regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare attacchi terroristici utilizzando droni contro oggetti sul territorio della Federazione Russa - fa sapere il ministero - i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 51 veicoli aerei senza pilota ucraini territorio della regione di Tambov. Sedici droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, quattro sui territori di Bryansk, Lipetsk e Oryol, tre sul Voronezh, uno nel Kursk e uno sopra il Mar d'Azov.. Quotidiano.net - Russia, 51 droni ucraini abbattuti durante la notte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) La difesa aerea ha distrutto e intercettatola51sulle regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Lascorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare attacchi terroristici utilizzandocontro oggetti sul territorio della Federazione Russa - fa sapere il ministero - i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 51 veicoli aerei senza pilotaterritorio della regione di Tambov. Sedicisono statinella regione di Belgorod, quattro sui territori di Bryansk, Lipetsk e Oryol, tre sul Voronezh, uno nel Kursk e uno sopra il Mar d'Azov..

