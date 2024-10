Pagamenti in Europa sempre meno contante ma il 60% della popolazione ancora lo preferisce

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’potrebbe orientarsi verso un maggior numero didigitali entro il 2030. Questo nonostante recenti sondaggiBanca Centrale Europea indichino che circa il 60%dell’Eurozona apprezzala possibilità di pagare in contanti. Lo si legge in una recente analisi di S&P. Alcune grandi banche europee stanno lanciando la European Payments Initiative (Epi) come soluzione di pagamento alternativa per contrapporsi al dominio dei giganti statunitensi del settore dei. Con l’Epi, queste banche mirano a proteggere la propria rilevanza nello scenario deie a tutelarsi dai cambiamenti tecnologici. L’Epi ha già introdotto il suo portafoglio digitale in Francia nell’ottobre 2024, e si prevede che Lussemburgo e Paesi Bassi ne seguiranno l’esempio.