Unlimitednews.it - Nba, tris dei Lakers con un super Lebron James

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ancoravittoriosi per la terza volta nella notte italiana dell’Nba. Perla squadra di Los Angeles, capolista della Western Conference, successo sui Sacramento Kings con il punteggio di 131 a 127.Strepitosoche realizza la tripla doppia numero 113della sua carriera e mette a referto 32 punti, 14 rimbalzi e 10assist. Anthony Davis chiude con 31 punti e 9 rimbalzi. Tutti indoppia cifra i quintetti delle due squadre. Perdono per la seconda volta in casa i Denver Nuggetsati daLa Clippers per 109 a 104. Non basta neppure li straordinarioscore di Jokic, autore di 41 punti con 9 rimbalzi e 4 assist. Peri Clippers va citato Norman Powell, autore di 37 punti. Nella Eastern Conference tre vittorie per i Cleveland Cavaliers che passano sul parquet dei Washington Wizards con il puntegio di 135 a 116.