MotoGP il confronto tra Bagnaia e Martin negli ultimi anni a Sepang Occhio a Bastianini

(Di domenica 27 ottobre 2024) -17. No, non stiamo parlando della temperatura minima di una località siberiana o nordamericana. Stiamo parlando della differenza di punti in classifica che separa Jorgee Francesco. Erano 20 prima del fine settimana di Buriram, sono diventati 17 dopo la vittoria del due-volte campione del mondo nella gara domenicale in Thailandia. Un duello serrato ed emozionante che vivrà un nuovo capitolo nel weekend in arrivo con il Gran Premio della Malesia sul tracciato di. Siamo giunti a due soli appuntamenti dal termine del campionato (rimarrà poi il gran finale del Gran Premio della Comunitat Valenciana a metà novembre) ed i due rivali sono pronti per la battaglia conclusiva.