Mister Movie | Alan Friedman perde un dente a Ballando con le Stelle | un incidente da dimenticare… o quasi!

Un contrattempo inaspettato ha reso ancora più avventurosa la partecipazione di Alan Friedman a Ballando con le Stelle. Scopri il divertente aneddoto raccontato dal giornalista riguardo alla perdita di un dente durante le prove del programma. Alan Friedman: un dente in meno, ma un sorriso in più a Ballando con le Stelle. Alan Friedman, noto giornalista e volto televisivo, ha vissuto un'esperienza decisamente inusuale durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In un'intervista a Domenica In, il giornalista ha rivelato un divertente aneddoto che ha lasciato tutti a bocca aperta: la perdita di un dente proprio prima di scendere in pista.