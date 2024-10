Milan Futuro, Francesco Camarda rimane con Paulo Fonseca in vista del Napoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Milan Futuro è impegnato a Perugia: ma Francesco Camarda rimane con mister Fonseca in vista della sfida contro il Napoli Partita importante quella contro il Perugia per il Milan Futuro, che è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro l’ultima della classe. Tra gli infortuni di Cuenca e Chaka Traore, i rossoneri di Daniele Bonera dovranno anche fare a meno del loro centravanti per eccellenza, Francesco Camarda. Il classe 2008 infatti, è rimasto a Milanello ad allenarsi con la prima squadra in vista della sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo il goal praticamente fatto, poi annullato, in Champions League contro il Brugge, il giovanissimo rossonero è entrato ancora di più nelle grazie di Mister Paulo Fonseca. Dailymilan.it - Milan Futuro, Francesco Camarda rimane con Paulo Fonseca in vista del Napoli Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilè impegnato a Perugia: macon misterindella sfida contro ilPartita importante quella contro il Perugia per il, che è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro l’ultima della classe. Tra gli infortuni di Cuenca e Chaka Traore, i rossoneri di Daniele Bonera dovranno anche fare a meno del loro centravanti per eccellenza,. Il classe 2008 infatti, è rimasto aello ad allenarsi con la prima squadra indella sfida contro ildi Antonio Conte. Dopo il goal praticamente fatto, poi annullato, in Champions League contro il Brugge, il giovanissimo rossonero è entrato ancora di più nelle grazie di Mister

