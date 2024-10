Michelangelo e Vasari secondo don Vincenzo (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – ‘Avendo in mente Michelangiolo e Vasari’ è l’atto unico che don Vincenzo Arnone, rettore della chiesa di San Giovanni all’Autostrada, capolavoro dell’architetto Michelucci, a fianco della corsia nord dell’Autosole nel territorio di Campi Bisenzio (Firenze). Il sacerdote con la passione della scrittura e del teatro ha affidato la sua creazione agli attori Silvia Budri, Mirko Batoni e all’allieva di Pamela Villoresi, Silvia Budri che a quattro mani con Santini ha firmato la regia. Lanazione.it - Michelangelo e Vasari secondo don Vincenzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – ‘Avendo in mente Michelangiolo e’ è l’atto unico che donArnone, rettore della chiesa di San Giovanni all’Autostrada, capolavoro dell’architetto Michelucci, a fianco della corsia nord dell’Autosole nel territorio di Campi Bisenzio (Firenze). Il sacerdote con la passione della scrittura e del teatro ha affidato la sua creazione agli attori Silvia Budri, Mirko Batoni e all’allieva di Pamela Villoresi, Silvia Budri che a quattro mani con Santini ha firmato la regia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michelangelo e Vasari secondo don Vincenzo - Atto unico scritto dal rettore della chiesa di San Giovanni all’Autostrada portato in scena da Silvia Budri, Mirko Batoni e Bruno Santini. (lanazione.it)

Il Beato Angelico secondo Giorgio Vasari - Per nessuna delle circa duecento Vite di eccellenti pittori, scultori e architetti scritte dal Vasari sono riportati tanti fatti e detti, oltremodo veritieri e documentati, come in quella del Beato ... (finestresullarte.info)

Giorgio Vasari: la vita, le opere, l'importanza storiografica - Secondo Vasari, la “maniera moderna” fu iniziata da Leonardo da Vinci, e trovò la sua massima espressione in Raffaello Sanzio e in Michelangelo. Per Vasari, la “maniera moderna” è detta anche “terza ... (finestresullarte.info)

Giorgio Vasari - Appunti di storia dell'arte antica. Con questa presentazione si avrà un paragone tra Giotto e Michelangelo, visti da Vasari. Giorgio Vasari, Giotto da Bondone, Michelangelo Buonarroti ... (skuola.net)