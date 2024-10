Maltempo, frane in Liguria e bomba d'acqua in Sardegna. Due dispersi (Di domenica 27 ottobre 2024) L'ondata di Maltempo che sta colpendo l'Italia prosegue anche oggi, domenica 27 ottobre. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte della Sardegna e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e ancora Liguria ed Emilia-Romagna. Nel Genovese si cerca il 62enne scomparso; un disperso anche in Sardegna, nelle campagne di Nuxis. E proprio nel sud Sardegna otto ragazzi sorpresi da una bomba d'acqua sono stati salvati dai vigili del fuoco. Tg24.sky.it - Maltempo, frane in Liguria e bomba d'acqua in Sardegna. Due dispersi Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'ondata diche sta colpendo l'Italia prosegue anche oggi, domenica 27 ottobre. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su alcuni settori died Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte dellae su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e ancoraed Emilia-Romagna. Nel Genovese si cerca il 62enne scomparso; un disperso anche in, nelle campagne di Nuxis. E proprio nel sudotto ragazzi sorpresi da unad'sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, frane in Liguria e bomba d'acqua in Sardegna. Due dispersi - Si continua a cercare l'uomo di 62 annni nel Genovese e l'altro scomparso nelle campagne di Nuxis. Forti precipitazioni nella notte nel Cagliaritano: otto ragazzi salvati dai vigili del fuoco. Allerta ... (tg24.sky.it)

Maltempo, allerta in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Bomba d'acqua nel sud Sardegna - Anche oggi previste piogge nelle regioni nordoccidentali. Occhi puntati sul Bormida nell'Alessandrino, interrotta l'A6 nel Savonese per una frana. Allagamenti lungo il corso del Po a Torino. Si contin ... (informazione.it)

Maltempo: un disperso in Sardegna, in Liguria si cerca ancora un uomo travolto sabato da una frana - Una persona risulta dispersa in Sardegna nelle campagne di Nuxis a causa dell'intensa ondata di maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio ... il ristoratore 62enne disperso da sabato pomeriggio ... (corriere.it)

Maltempo Liguria: frane e allagamenti, danni e famiglie isolate tra Savonese e Val Bormida - MeteoWeb Nella notte scorsa, il Ponente ligure è stato colpito da forti piogge che hanno causato allagamenti e numerose frane lungo le strade secondarie, isolando alcune famiglie tra il Savonese e la ... (informazione.it)