Ilrestodelcarlino.it - Macerata, la ricostruzione tra speranze e timori: “Rischiamo di essere i nuovi esodati”

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 –fra luci e ombre, otto anni dopo. Da un lato le prove di rinascita di chi è rientrato a casa o nel proprio negozio. Dall’altro le incertezze di chi non sa ancora quando inizieranno i lavori. Tra i nodi da sciogliere c’è il rischio delle spese “in accollo”. Diego Camillozzi, presidente dell’associazione “La terra trema noi no” (con sede a Muccia ma operante in tutto il territorio) lancia un appello alle istituzioni e al commissario straordinario Guido Castelli affinché venga incrementato il costo parametrico, ovvero gli strumenti che servono per determinare il contributo di. Altrimenti, se non ci sarà l’aumento, che venga almeno prorogato il Superbonus 110 – la cui scadenza nelle aree del sisma per ora è fissata alla fine del 2025 – anche per coloro che non hanno iniziato i lavori.