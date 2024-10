Lo sconto sui parcheggi per chi ha l'abbonamento ai mezzi Atm: ecco i prezzi (Di domenica 27 ottobre 2024) parcheggi a prezzo "calmierato". Il comune di Milano ha annunciato un accordo con Atm e Sea, per - si legge in una nota di palazzo Marino - "garantire 200 posti a tariffa agevolata presso il parcheggio P3 Smart dell'aeroporto di Milano-Linate, per coloro che sono abbonati al trasporto pubblico Milanotoday.it - Lo sconto sui parcheggi per chi ha l'abbonamento ai mezzi Atm: ecco i prezzi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)a prezzo "calmierato". Il comune di Milano ha annunciato un accordo con Atm e Sea, per - si legge in una nota di palazzo Marino - "garantire 200 posti a tariffa agevolata presso ilo P3 Smart dell'aeroporto di Milano-Linate, per coloro che sono abbonati al trasporto pubblico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parcheggi, stalli blu: troppi numeri cancellati. Ca’ Sugana ad Apcoa: «Impossibile pagare. Rimediate o vi multiamo» - TREVISO - «Siamo pronti a diffidare Apcoa se non provvede a sistemare i numeri dei parcheggi cancellati. Se non lo faranno nei tempi previsti dagli accordi, procederemo con ... (ilgazzettino.it)

Si può fare la multa in un parcheggio privato? - Come si individuano le aree private; quando anche in esse si può essere contravvenzionati per divieto di sosta o altre violazioni delle norme di circolazione stradale; cosa succede nei cortili condomi ... (laleggepertutti.it)

Cercasi parcheggi: "Aumenti per la zona blu. Di più vicino ai negozi" - Giorgio Luzi, direttore di Ancona Servizi sulla fame di aree di sosta "Invariati i costi dei permessi residenti. Il sogno? Un maxi contenitore". (msn.com)

Bonus edilizi, proroghe e tagli sugli sconti per chi ristruttura la casa: cosa c’è nella manovra - Proroga del bonus ristrutturazione con aliquote decrescenti nel tempo e differenziate tra prima casa e le altre abitazioni. Questa la novità più importante (e già annunciata) che caratterizza i bonus ... (ilfattoquotidiano.it)