Le previsioni del tempo per il ponte di Halloween: sereno e poco nuvoloso a Bari e in provincia (Di domenica 27 ottobre 2024) Sarà un ponte di Halloween all'insegna del cielo sereno e poco nuvoloso su Bari e provincia, secondo gli esperti di 3BMeteo.com. Proseguiranno, infatti, le condizioni di bel tempo con temperature miti.In particolare, lunedì e martedì vi saranno solo alcuni annuvolamenti con temperature Baritoday.it - Le previsioni del tempo per il ponte di Halloween: sereno e poco nuvoloso a Bari e in provincia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sarà undiall'insegna del cielosu, secondo gli esperti di 3BMeteo.com. Proseguiranno, infatti, le condizioni di belcon temperature miti.In particolare, lunedì e martedì vi saranno solo alcuni annuvolamenti con temperature

