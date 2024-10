Iodonna.it - La mostra “Dubuffet e l’Art Brut” a Milano e gli altri eventi da non perdere

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il primo impatto visitando Dubuffet e l’Art Brut. L’arte degli outsider è con la sala dedicata al pittore, scultore e musicista francese. «L’arte vera è sempre dove non ci aspettiamo di trovarla» sosteneva Dubuffet e la dizione di queste parole sono le opere di artisti non professionisti, spesso autodidatti – gli outsider del titolo – capaci di «mettere in discussione il nostro modo di guardare». Al Mudec, fino al 6 febbraio. Mitch Epstein, American Nature.