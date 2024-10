Gaeta.it - La missione istituzionale di Fedriga a Washington: rafforzare i legami tra democrazie occidentali

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Massimiliano, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, si è recato aper partecipare alla serata di Gala della National Italian American Foundation. Durante il suo intervento, si è soffermato sull’importanza dii rapporti tra le, sottolineando come ogni individuo possa giocare un ruolo cruciale in questo processo. Le sue parole mettono in evidenza la necessità di una responsabile collaborazione tra i paesi, per garantire la salvezza delle libertà conquistate nel tempo e il rispetto dei diritti in un contesto geopolitico sempre più complesso. Itra Italia e Stati Uniti Nel suo discorso aha posto l’accento sul rafforzamento deitra Italia e Stati Uniti, definendo questo obiettivo come un tema fondamentale per il futuro delle