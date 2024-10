Ilrestodelcarlino.it - La ’2000 Giovani’ non vuole fermarsi: "Stiamo cercando nuovi spazi per ripartire"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Il Kas8 lo abbiamo creato e amato, per questo siamo pronti a tornare". Parla così Monica Boschetti dell’associazione 2000 Giovani, che per quasi venti anni ha animato lo storico centro giovanile di Igea Marina. Da settembre, la gestione è passata alla comunità Papa Giovanni XXIII, vincitrice del bando comunale, ma l’associazione non intende lasciar cadere quanto costruito. Fondata negli anni ’90, 2000 Giovani è nata in un periodo in cui il Comune avviava consulte giovanili per ascoltare la voce dei giovani del territorio. "Eravamo attivi nella musica, nella formazione, nel giornalismo – racconta Boschetti –. All’epoca, volevamo unoo nostro e così, passo dopo passo, è nato Kas8". Il centro giovanile è stato inaugurato nel 2007, ma la storia dell’edificio inizia molto prima.