Incidente automobilistico sul lungomare di Gaeta | uomo trasportato in ospedale

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravestradale ha scosso ilCaboto di, un luogo affollato e amato dai cittadini e dai turisti. Il sinistro ha coinvolto un singolo veicolo, sul quale viaggiava unche, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i passanti che non sono riusciti a restare indifferenti a quanto accaduto. Si è trattato di un momento di grande tensione e curiosità , che ha segnato la giornata di molti. L’intervento delle forze dell’ordine e soccorso Non appena la notizia dell’è emersa, il pronto intervento della Polizia Locale e dei sanitari del 118 è stato tempestivo. La presenza della Polizia è stata fondamentale per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone che si trovavano nei dintorni.