Ilgiorno.it - Il pianeta della lettura. Book City scopre Monza

(Di domenica 27 ottobre 2024)sarà città del libro, al fianco di Milano, Como, Cremona, Lodi e Pavia. Per la prima volta la rassegnaMilano approda anche nel capoluogo brianzolo con 43 iniziative gratuite dedicate al mondo dei libri. Un appassionante viaggio dal 9 al 17 novembre, che quest’anno sarà dedicato al tema “Guerra e pace“. L’evocazione del titolo è quella del romanzo di Lev Tolstoj, ma in realtà l’obiettivorassegna è promuovere eventi in grado di stimolare il dibattito e la riflessione su questo delicato argomento, pensando al libro e allacome strumenti di condivisione e sviluppo. L’evento rientra nell’ambito del “Festival delle storie“ di BrianzaBibiliotece, e tra le 43 iniziative gratuite, 12 saranno proprio tra le pareti delle biblioteche cittadine.