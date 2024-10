Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, trame dal 28/10 al 31/10: Umberto ad un bivio

(Di domenica 27 ottobre 2024)Guarnieri dovrà prendere una decisione molto difficile durante la prossima settimana di programmazione de Il, come rivelano ledella soap opera di Rai 1 dal 28 al 31 ottobre 2024. Nel frattempo, Mimmo Burgio arriverà a Milano e i Puglisi saranno pronti ad accoglierlo. Il giovane, però, prima di fare il suo ingresso in casa di Ciro, Agata e Concetta, compirà una buona azione nei confronti di Roberto, mentre al, alla luce del toccante discorso della Principessa Soraya sugli amori impossibili, si deciderà di organizzare un concorso letterario abbinato alla settimana persiana. Dal canto suo, Alfredo incalzerà Clara per avere informazioni sul suo legame con Jerome, mentre Marta vedrà Enrico salire nell'auto dei carabinieri e sarà curiosa di scoprine il motivo.