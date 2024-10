Lanazione.it - Il Cp Grosseto ci crede. Trasferta a Montebello

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Circolo Pattinatoriva a caccia della prima vittoria nel massimo campionato oggi alle 18 sulla pista della Tierre Chimica. Con una settimana di allenamento in più sulle gambe, ilparte alla volta del Veneto per cercare il primo brindisi dell’anno contro una formazione a secco di successi, dopo essere stata superata in casa dal Valdagno e nella tana della corazzata Trissino. La compagine grossetana parte alla volta dicon i dieci giocatori di sabato scorso (Barragan, suturato con cinque punti dopo il taglio in testa, ha ripreso regolarmente gli allenamenti), con l’obiettivo di far bene, consapevole di dover tenere un profilo basso. "La speranza è di portare a casa tre punti – dice l’allenatore Massimo Mariotti – ma siamo in una situazione nella quale non si possono fare i presuntuosi.