I quadri in casa ormai sono superati, per arredare lo spazio tutti stanno scegliendo questo (Di domenica 27 ottobre 2024) Scegliere come arredare casa è una delle decisioni più difficili che si possa affrontare nel quotidiano, portando spesso a importanti scontri stilistici tra conviventi. E ogni anno c’è una nuova moda che porta nuove idee e compromessi in tavola, ma anche sulle pareti e sui mobili. C’è chi trova soluzioni ingegnose e funzionali che possono rendere l’ambiente non solo bello, ma anche pratico, chi invece opta per lo stile puro. Tra le varie scelte più comuni, per quello che riguarda l’arredamento di una stanza, i quadri sono uno degli elementi più frequenti e scontati. Ma forse, anche per questo, stanno lentamente passando di moda, lasciando il posto a nuovi stili e concezioni degli spazi verticali. Anche se i quadri aggiungono “carattere”, direbbe qualcuno, riempire ogni angolo potrebbe risultare controproducente e opprimente, togliendo spazio a idee più innovative e utili. Velvetmag.it - I quadri in casa ormai sono superati, per arredare lo spazio tutti stanno scegliendo questo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Scegliere comeè una delle decisioni più difficili che si possa affrontare nel quotidiano, portando spesso a importanti scontri stilistici tra conviventi. E ogni anno c’è una nuova moda che porta nuove idee e compromessi in tavola, ma anche sulle pareti e sui mobili. C’è chi trova soluzioni ingegnose e funzionali che posrendere l’ambiente non solo bello, ma anche pratico, chi invece opta per lo stile puro. Tra le varie scelte più comuni, per quello che riguarda l’arredamento di una stanza, iuno degli elementi più frequenti e scontati. Ma forse, anche perlentamente passando di moda, lasciando il posto a nuovi stili e concezioni degli spazi verticali. Anche se iaggiungono “carattere”, direbbe qualcuno, riempire ogni angolo potrebbe risultare controproducente e opprimente, togliendoa idee più innovative e utili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa: transazioni e mutui in calo, aumentano gli sfratti. I dati del rapporto Abitare in Toscana - Diminuiscono le transazioni immobiliari (-13,9), scendono gli acquisti con mutui (-30,9%), ristagna il mercato degli affitti e aumentano gli sfratti. (055firenze.it)

Halloween mania: i migliori addobbi, decorazioni e accessori per un home decor da paura - Addobbare le case in stile horror per il 31 ottobre è ormai un must. Ecco i migliori accessori per trasformare l’home decor in qualcosa davvero «da paura» ... (corriere.it)

Cose di casa, spazio alla creatività: lo studio è d'artista. Ecco le ultime novità - Librerie disseminate nelle stanze, quasi a farsi “ossatura” della casa. Di certo, linea-guida tra le sale, a condividere - e raccontare - la medesima anima. Sono le lunghe file ... (corriereadriatico.it)

Casa nostra, il parco atteso per 30 anni. “Completato e mai inaugurato” VIDEO - Una struttura nuova già vecchia. “Sporca e vandalizzata, eppure potrebbe essere la Villa Dante della zona nord” ... (tempostretto.it)