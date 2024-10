Lanazione.it - I balestrieri in gara per ricordare Procelli. Tiratori da Gubbio, San Marino e Norcia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gran finale per l’attività agonistica deidi Sansepolcro con la disputa questo pomeriggio (inizio alle 14.30 nel sottotribuna dello stadio Tevere) del Memorial Bista, lain onore del grande armaiolo biturgense morto nel 1998, che ha segnato una svolta nella costruzione delle balestre, perfezionandole in misura consistente sotto l’aspetto tecnico e facendo in modo che, con l’ausilio degli artisti che avevano modellato il teniere, diventassero anche vere e proprie opere d’arte. I partecipanti sono in totale 61 fradi Sansepolcro (che sono in maggioranza), die di San, purchè i rappresentanti di queste ultime due società posseggano una balestra realizzata da Bista, con l’obbligo di adoperarla per la specifica competizione.