Highlights Sassari-Trento 81-84, basket Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Sassari-Trento, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Non accenna a fermarsi la corsa di Trento, ancora imbattuta dopo aver sbancato anche Sassari al termine di un match ben gestito ma comunque molto equilibrato, specialmente nel quarto finale. Un secondo tempo molto importante da parte di Anthony Lamb ha guidato la squadra ospite al successo per 81-84 contro la compagine sarda che invece resta ferma a quota 2 punti nonostante un ventello da parte di Justin Bibbins. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Serie A Highlights Sassari-Trento Highlights Sassari-Trento 81-84, basket Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Non accenna a fermarsi la corsa di, ancora imbattuta dopo aver sbancato ancheal termine di un match ben gestito ma comunque molto equilibrato, specialmente nel quarto finale. Un secondo tempo molto importante da parte di Anthony Lamb ha guidato la squadra ospite al successo per 81-84 contro la compagine sarda che invece resta ferma a quota 2 punti nonostante un ventello da parte di Justin Bibbins. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA81-84,) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Brescia-Sassari 94-87 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Brescia-Sassari, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Terza vittoria in stagione per gli uomini di coach Poeta, che dopo un primo tempo equilibrato prendono il largo nel tratto centrale ... (Sportface.it)

Highlights Sassari-Napoli 94-76 - Serie A basket 2024/25 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Sassari-Napoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/25. Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria ... (Sportface.it)

Pianeta Basket: Il portale dei tifosi del basket - 27.10 00:06 - Quinta giornata di stagione regolare della serie A 2024-25, che è l'edizione numero 103 del massimo campionato di pallacanestro italiano, con l'Olimpia Milano che porta sulla maglia il ... (m.pianetabasket.com)

Basket serie A, gli highlights di Sassari-Napoli - Dopo la vittoria in FIBA Europe Cup, il Banco di Sardegna Sassari si sblocca anche in campionato superando nettamente 94-76 Napoli nell'anticipo di mezzogiorno della terza giornata. (repubblica.it)

Highlights Brescia-Sassari 94-87, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Brescia-Sassari, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Terza vittoria in stagione per gli uomini di coach Poeta, che dopo un primo tempo ... (sportface.it)

Basket, highlights preolimpico: Grecia-Rep.Dom. 109-82 - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)