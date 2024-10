Gaeta.it - Giugliano: incidente stradale coinvolge due ragazzine, intervenuti i carabinieri

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera, la tranquillità della serata aè stata scossa da un grave. La collisione, che ha coinvolto duee un giovane conducente, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strade della città. Idella compagnia locale sono stati prontamente allertati e si sono diretti in via Roma per far luce sulla dinamica dell’accaduto. L’e le condizioni delle vittime L’si è verificato in un momento di intenso traffico, quando un ragazzo di 16 anni, alla guida del suo scooter, ha tentato un sorpasso audace. Il giovane, superando alcuni veicoli fermi, ha purtroppo investito due ragazze di 13 anni che stavano attraversando la strada. La scena deve essere stata drammatica, con le due giovani in difficoltà mentre il 16enne non è riuscito a frenare in tempo.