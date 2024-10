Fiorentina, i convocati per la Roma: la scelta su Kean, assenze pesanti (Di domenica 27 ottobre 2024) La lista di convocati della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista della sfida di Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha presentato la lista dei convocati per il Lecce. Presente Kean, mentre restano fuori Pongracic e Mandragora, Gudmundsson e Moreno. Di seguito l’elenco completo: Portieri: De Gea, Terracciano, MartinelliDifensori: Calcionews24.com - Fiorentina, i convocati per la Roma: la scelta su Kean, assenze pesanti Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) La lista didelladi Raffaele Palladino in vista della sfida di Serie A contro la. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore dellaÂ, ha presentato la lista deiper il Lecce. PresenteÂ, mentre restano fuori Pongracic e Mandragora, Gudmundsson e Moreno. Di seguito l’elenco completo: Portieri: De Gea, Terracciano, MartinelliDifensori:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina, i convocati per la Roma: la scelta su Kean, assenze pesanti - La lista di convocati della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista della sfida di Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha presentato l ... (calcionews24.com)

Fiorentina-Roma, i convocati di Palladino: c'è Kean, out Gudmundsson - Il club toscano ha reso nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione contro i giallorossi, nel match in programma questa sera al Franchi ... (ilromanista.eu)

Serie A. Verso Fiorentina-Roma. Ecco i convocati da Juric - ROMA- Serie A. La Roma domani sera sarà impegnata sul terreno del Franchi ospite della Fiorentina. (Fischio d'inizio ore 20.45) Ecco i convocati giallorossi PORTIERI: Marin, Ryan, Svilar DIFENSORI: An ... (informazione.it)

FIORENTINA - Kean convocato per il match contro la Roma - Moise Kean è tra i convocati da Raffaele Palladino per la partita con la Roma in programma questa sera alle 20,45 allo stadio Franchi. L'attaccante viola, reduce da una distorsione alla caviglia sinis ... (napolimagazine.com)