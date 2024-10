Ilrestodelcarlino.it - Ex Zanella, ora si passa allo sfratto. Ci pensa l’ufficiale giudiziario

(Di domenica 27 ottobre 2024) "È stata fissata per dopodomani, alle 12, l’esecuzione dellodelle associazioni Croce Azzurra e Croce Bianca dall’immobile dell’ex". Lo ha fatto sapere il sindaco Andrea Michelini, che fornisce importanti novità sul contenzioso in atto fra il Comune di Porto Recanati e i due sodalizi. Quei locali in via Argentina, che versano ormai nel degrado, sono a oggi occupati abusivamente dalla Croce Azzurra e dalla Croce Bianca. Infatti, a inizio aprile il tribunale di Macerata aveva imposto di sgomberare l’edificio entro il 15 maggio per ridarlo al Comune, in quanto proprietario dell’immobile. Ma visto che i due sodalizi si sono rifiutati di riconsegnare le chiavi, ora arriveràper sfrattarli.