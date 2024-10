Ex dipendente delle ferrovie morto per adenocarcinoma polmonare da amianto: l'Inail deve risarcire la famiglia (Di domenica 27 ottobre 2024) Il tribunale di Teramo ha condannato l'Inail al pagamento di circa 150mila euro (ratei arretrati, rendita di reversibilità per la vedova e maggiorazioni Fondo vittime) in favore delle eredi dell'ex macchinista delle ferrovie Dionisio Merli, morto a 64 anni per adenocarcinoma polmonare causato da Ilpescara.it - Ex dipendente delle ferrovie morto per adenocarcinoma polmonare da amianto: l'Inail deve risarcire la famiglia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il tribunale di Teramo ha condannato l'al pagamento di circa 150mila euro (ratei arretrati, rendita di reversibilità per la vedova e maggiorazioni Fondo vittime) in favoreeredi dell'ex macchinistaDionisio Merli,a 64 anni percausato da

Operaio ex Ilva morì per l’amianto, risarcimento per la vedova dopo la richiesta a 12 anni dal decesso: “Riconosciuto un diritto” - L’uomo morì nel 2007 per un mesotelioma, la richiesta di risarcimento avanzata nel 2019. Anmil: “Bene la rendita a superstiti, giustizia veloce” ... (bari.repubblica.it)

