Esondazioni e crolli: emergenza idrica in Sardegna e Liguria, alerta in Piemonte (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione climatica estrema che ha colpito l’Italia ha portato a gravi conseguenze nel territorio sardo e ligure, con Esondazioni e crolli significativi che hanno messo a dura prova le comunità locali. A causa di forti piogge, l’emergenza ha colpito in particolare il Medio Campidano, dove il Rio Fanaris è esondato, interrompendo la viabilità e causando evacuazioni. Anche in Liguria, si intensificano le ricerche di un disperso a seguito delle correnti impetuose del Rio Lissolo. Mentre in Piemonte si attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’allerta rimanente rievoca la fragilità del territorio italiano di fronte agli eventi estremi. Esondazione del Rio Fanaris e crollo del ponte di Sa Taba Nella regione del Medio Campidano, tra Villasor e Villacidro, la situazione è drammatica. Gaeta.it - Esondazioni e crolli: emergenza idrica in Sardegna e Liguria, alerta in Piemonte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione climatica estrema che ha colpito l’Italia ha portato a gravi conseguenze nel territorio sardo e ligure, consignificativi che hanno messo a dura prova le comunità locali. A causa di forti piogge, l’ha colpito in particolare il Medio Campidano, dove il Rio Fanaris è esondato, interrompendo la viabilità e causando evacuazioni. Anche in, si intensificano le ricerche di un disperso a seguito delle correnti impetuose del Rio Lissolo. Mentre insi attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’allerta rimanente rievoca la fragilità del territorio italiano di fronte agli eventi estremi. Esondazione del Rio Fanaris e crollo del ponte di Sa Taba Nella regione del Medio Campidano, tra Villasor e Villacidro, la situazione è drammatica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esondazioni e frane: l'emergenza che colpisce i comuni italiani - Negli ultimi mesi, l’Italia ha affrontato una serie di eventi meteorologici estremi che hanno portato a gravi esondazioni e frane in diverse regioni. Questi fenomeni, spesso causati da piogge intense ... (notizie.it)

Emergenza idrica, un'altra settimana senz'acqua - È quanto deliberato al termine del nuovo incontro del tavolo tecnico permanente sull’emergenza ... straordinario per la gestione della crisi idrica e del piano degli interventi. (rainews.it)

Enna, assemblea per l'emergenza idrica - Enna, assemblea per l'emergenza idrica Le piogge non hanno migliorato la situazione di una provincia particolarmente colpita dalla siccità. Un comitato cittadino ha incontrato il sindaco per ... (rainews.it)

Emergenza idrica a Messina, Basile sarà ascoltato all’Ars: “evidente attacco politico contro la città” - ed i vertici dell’Amam saranno ascoltati mercoledì pomeriggio dalla quarta commissione dell’assemblea regionale per quanto riguarda l’emergenza idrica nella città dello Stretto. (strettoweb.com)