È morto Franco Alfonso, lo storico barbiere di Mattarella “protagonista” del celebre fuorionda durante il lockdown (Di domenica 27 ottobre 2024) Per quasi settant’anni ha tagliato i capelli a generazioni di palermitani e persino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se n’è andato Franco Alfonso, storico barbiere della città siciliana, che solo poco tempo fa aveva venduto la bottega di via Catania. L’uomo si è spento a 85 anni e i funerali si terranno domani, lunedì 28 ottobre, alle 10.30 nella parrocchia di Santa Lucia. Nato a Castronovo di Sicilia, Alfonso, come riporta PalermoToday, si era trasferito giovanissimo nel capoluogo siciliano per avviare una carriera nella barberia. Una disciplina che l’avrebbe poi portato a diventare un’istituzione in città. Ilfattoquotidiano.it - È morto Franco Alfonso, lo storico barbiere di Mattarella “protagonista” del celebre fuorionda durante il lockdown Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Per quasi settant’anni ha tagliato i capelli a generazioni di palermitani e persino al presidente della Repubblica Sergio. Se n’è andatodella città siciliana, che solo poco tempo fa aveva venduto la bottega di via Catania. L’uomo si è spento a 85 anni e i funerali si terranno domani, lunedì 28 ottobre, alle 10.30 nella parrocchia di Santa Lucia. Nato a Castronovo di Sicilia,, come riporta PalermoToday, si era trasferito giovanissimo nel capoluogo siciliano per avviare una carriera nella barberia. Una disciplina che l’avrebbe poi portato a diventare un’istituzione in città.

