Dom Perignon ai cani e rockstar insonni Le assurde richieste al migliore direttore d' hotel al mondo

«Non avrei mai pensato di vedere del Dom Perignon versato in una ciotola». È solo una delle tante anomalie passate sotto gli occhi di Simone Giorgi, eletto miglior general manager di albergo al mondo nell'ambito dei Virtuoso Global Awards. Una carica attualmente ricoperta presso il Park Hyatt di Milano, una carriera che Giorgi ripercorre nel corso di un'intervista rilasciata al Giornale, dove racconta i suoi inizi «dal basso». All'alberghiero di Firenze viene reclutato da Giorgio Pinchiorri e Annie Féolde, in cerca di giovani volenterosi per «una serata in cui all'Enoteca Pinchiorri» dove «cucinava Paul Bocuse, il padre della nouvelle cuisine». Giorgi alza la mano, stregato dalle vite dei barman, dei direttori e dei restaurant managers ritratte nella soap opera Love Boat, girata su una nave da crociera. Da quel momento inizia la sua gavetta, nelle vesti di lavabicchieri e portapiatti.

