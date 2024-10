Quotidiano.net - Depp è tornato: "Modì era come me. Il successo non mi interessa"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "È vero, c’è molto di me in questo", dice Johnny. "Modigliani, il Modigliani che ho visto io, mi assomiglia: non me ne importa niente del, non sono disposto a scendere a compromessi, non sono disposto a fare il lacchè di nessuno". Johnnyparla, con pochissimi giornalisti, in un hotel di Roma. L’aereo che lo portava dagli Stati Uniti è atterrato in ritardo, e alla conferenza stampanon ha fatto in tempo a partecipare. Ma ci tiene a raccontarsi:"Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". Nell’immediato futuro ci sono due film da regista e due da attore: "Non vi libererete così presto di me Da attore dovrei interpretare Satana diretto da Terry Gilliam, spero che il film possa vedere la luce". È il giorno in cui la Festa del cinema di Roma è la sua festa.