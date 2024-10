Oasport.it - Della Vite guarda avanti: “Non avevo feeling, ho un mese di tempo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sono tre gli azzurri che prenderanno parte alla seconda manche del gigante maschile di Soelden, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: comanda il norvegese Alexander Steen Olsen, ma Luca De Aliprandini è ottavo a 0?76. Bene anche Alex Vinatzer, tredicesimo a 1?20, e Giovanni Borsotti, 23° a 1?95. Non supera il taglio, invece, Filippo, 36° a 2?97: l’azzurro, reduce dall’intervento al pollicemano destra, incoccia in una porta proprio con la parte dolente e protetta da un tutore, non riuscendo a rientrare tra i primi 30. Gli azzurri hanno parlato a fine manche al sitoFISI. Filippoha analizzato i fattori che hanno inciso sulla propria prestazione: “Non ho sofferto, ma pensavo di fidarmi di più, invece ero molto alto di linea. Poi mi sono incastrato nella porta, ma anche la prima parte non era buona.